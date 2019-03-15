Aydın'da miniklere, deprem ve yangın eğitimi

Aydın'da kreş ve gündüz bakımevi faaliyeti sürdüren Ayvera'da eğitim gören miniklere temel afet eğitimi verildi. Uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde önce miniklerin öğretmenleri ardından da minikler afet durumunda ne yapacaklarını öğrendi.

Aydın Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) tarafından gerçekleştirilen eğitimde miniklere sınıflarda deprem anında ne yapacakları detaylı bir şekilde ve kendi anlayacakları dilde anlatılıp öğretildi. Ardından okul bahçesinde oluşan temsili yangını müdahale eden okul öğretmenleri ve çocuklar unutamayacakları bir gün yaşadılar.

Okulda Temel Afet Bilinci ve Yangından Korunma Yolları'nı anlatan Arama Kurtarma Teknisyenleri Ramazan Yağtu, Ergün Gülmez ve Oğuz Çetin afet durumlarında nelerin yapılacağını anlattı. Şube Müdürü Sinan Can'ın koordinesinde gerçekleşen eğitimde özellikle yangınlardaki ilk müdahalenin önemi aktarıldı.

Ayvera Kreş ve Gündüz Bakımevi olarak minikleri hayata hazırlarken afet durumlarında da neler yapmaları gerektiğini öğretmeye çalıştıklarını kaydeden Kurucu Nilgün Böcekli, eğitimlerin periyodik aralıklarla devam edeceğini belirterek AFFAD yetkililerine teşekkür etti.