Aydın'da miras kavgası kanlı bitti: 7 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde akraba iki aile arasında miras yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 7 kişi yaralandı.

Olay, Fatih Mahallesi 1130 sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba 2 aile arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi bıçaklanma ve darp sonucu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de olay sonrası kayıplara karışan şüphelilerini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.