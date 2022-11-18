Aydın'da mor balonlar gökyüzüne bırakıldı

Aydın'da, Dünya Prematüre Günü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, prematüre doğan bebekleri simgeleyen mor balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Konferans Salonu'nda Dünya Prematüre Günü etkinliği düzenlendi. Yüreği büyük bedeni küçük minik devler olan prematüre bebeklerin yaşadıklarına dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, prematüre doğan bebekler ve aileleri bir araya geldi. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte yapılan konuşmaların ardından prematüre bebekler ve aileleri ile pasta kesildi. Pasta kesiminin ardından prematüre bebekleri simgeleyen mor renkli balonlar da gökyüzüne bırakıldı.