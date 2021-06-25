Aydın'da moto kuryeler bilgilendirildi

Özellikle pandemi sürecinde paket servisler ile birlikte artan motosiklet kullanımı dolayısıyla harekete geçen trafik ekipleri, Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirdikleri denetimler de ekipman kullanımının önemine dikkat çekti.

İnternet üzerinden alışverişlerde pandemi süreci ile birlikte market alışverişi ve yemek siparişlerinin de artarak eklenmesiyle, motosiklet kullanımı da arttı. Bununla orantılı olarak kazalar, yaralanmalar ve can kayıplarında da artış yaşanmaya başladı. Bu kapsamda harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme ekipleri Toplum Destek Polisleri işbirliğiyle Efeler genelinde denetimler gerçekleştirdi. Adnan Menderes Bulvarı ve İzmir Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde, paket servislerde taşımacılık yapan kuryelerin ekipmanları ve uygunluk belgeleri kontrol edildi. Pandemi sürecinde artan motor kullanımı ile birlikte motosiklet kazalarının artması sebebiyle de motosiklet sürücülerine ve kuryelere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı denetimlerde, kask ve ekipmanın önemine de dikkat çekildi. Ayrıca otomobil sürücülerine de motosikletli sürücülere karşı bilinçli ve duyarlı olmaları yönünde bilgilendirmeler yapıldı.