Aydın'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücü yaralandı.

Olay, Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Anadolu Bulvarı üzerinde 09 AGK 479 plakalı motosiklet ile 09 PN 660 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bu arada kazada yaralanan motosiklet sürücüsünün Aydın'da gazete dağıtımı yapan ve yerel bir internet haber sitesinin sahibi Sinan Gül olduğu belirtildi. Ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Gül'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.