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Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü 1 yaralı

Aydın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi’nde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi öldü bir kişi de yaralandı.

Aydın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi öldü bir kişi de yaralandı. Jandarma tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaza akşam saatlerinde Dalama Tariş önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Nazmi Cihan Ç. yönetimindeki 09 Y 5662 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Beki'ye çarptıktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde olan araca çarptı.


Kazada motosikletin çarptığı yaya da motosiklet sürücüsü de ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen ambulanslarla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Beki hekimlerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Motosikleti sürücüsünün tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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