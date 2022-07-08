İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde motosiklet dereye uçtu, kazada devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde motosiklet dereye uçtu, kazada devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Fethi S. idaresindeki plakasız motosiklet, mıcır ocağı mevkinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Fethi S.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Motosiklette yolcu konumunda bulunan Ümit T. de ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acı haberi alan kazazedelerin yakınları da hastaneye akın etti.

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