Aydın'da muhteşem gün batımı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gün batımında oluşan manzara izleyenleri mest ediyor.

Kuşadası Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı, havanın açık olduğu her gün batımında güneş ve denizin buluşmasına ev sahipliği

yapıyor. Mavi bayraklı Sevgi Plajı sadece denizi ile değil, etrafındaki yürüyüş yolları ve kamp alanları ile hafta sonu misafirlerine kucak açıyor. Akşam saatlerinde ise sahile gelen yerli ve yabancı turistler gün batımının eşsiz güzelliğini izlemeye doyamıyor. Kimi vatandaşlar sandalyelerine oturup manzarayı izlerken, kimi vatandaşlar ise yüzmeyi tercih ediyor. Yaklaşık bir saat öncesinden başlayan keyifli manzara, güneşin engin sularda kayboluşu ile sona eriyor.