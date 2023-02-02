Aydın'da 'Mülki İdare Amirleri Toplantısı' gerçekleştirildi

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında ‘Mülki İdare Amirleri Toplantısı' gerçekleştirildi.

Aydın Valiliği toplantı salonunda Vali Hüseyin Aksoy başkanlığında, vali yardımcıları ve kaymakamların katılımıyla gündemdeki konular ile ilçelerin ihtiyaç ve sorunlarının görüşüldüğü 'Mülki İdare Amirleri Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda, il merkezi ve ilçelerinde yapımı devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Vali AKsoy; ilçelerin genel durumu, yapılan yatırımlar, yürütülen hizmetler, projeler ve faaliyetlerle ilgili ilçe kaymakamlarından bilgi aldı. İlçelerin genel durumunun detaylarıyla analiz edildiği toplantıda Vali Aksoy, vatandaşların dile getirdikleri taleplerin yerine getirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için kamu kurum ve kuruluşlarınca gerekli hassasiyet ve gayretin gösterilmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek yaptıkları çalışmalardan dolayı kaymakamlara teşekkür etti.

Toplantıda; 2022 yılının genel değerlendirilmesi yapılarak, 2023 yılı içerisinde ilçelerde yapılması planlanan çalışmalar, projelerin önceliklerine göre belirlenmesi ve planlanan projelerin son durumu hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.