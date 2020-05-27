Aydın'da mütevazi açılış

Aydın ‘da 2000 yılında 50 ortak ile Aydın Şoförler Odası bünyesinde bir masa ile kurulan Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi, Girne Mahallesi'ndeki yeni yerinde hizmete başladı. Korona virüs tedbirleri kapsamında açılış töreni yapılmayan kooperatifte Başkan Semih Özmeriç, “İnsanlarımıza faydalı olmak için yola çıktık. Ekip olarak en büyük uğraş ve gayemiz esnafımıza daha faydalı olmak. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

Aydın'da yaklaşık 20 yıl önce Şoförler Odası Bünyesi'nde kurulup faaliyetlerine başlayan Aydın Şoförler Esnaf Kredi kefalet Kooperatifi 2008 yılında Kızılay Caddesi üzerinde kendisine ait mülküne taşınarak burada hizmet vermeye başladı. Geçen süreç içerisinde üye sayısı 50'den yaklaşık 1500'e ulaşan kooperatif mevcut hizmet binası yetersiz kalınca kooperatif yönetimi bu defa Girne Mahallesi Girne Bulvarı üzerinde bulunan yaklaşık 300 metre kare alan sahip yeni bir hizmet binası satın aldı. Yeni binanın donanım ve tefrişatını tamamlayan kooperatif, Kovid-19 süreci nedeniyle açılış yapmadan yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

Aydın Şoförler Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Yönetimi, Ramazan Bayramı tatilinden sonraki ilk iş gününde mesaiye kooperatifin yeni hizmet binasında kurban kestirip dua ederek başladı. Başkan Semih Özmeriç, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif çalışanlarına hitaben yaptığı konuşmada “Anayasanın 123. Maddesi'nde ‘Devlet küçük ensaf ve sanatkarı koruyucu ve kollayıcı tedbirler alır' ibaresi yer almaktadır. Biz faydalı olmak için yola çıktık. Hep birlikte daha çok faydalı olabilmek ve hizmetlerimizi katlayarak devam ettirebilmek için hizmet binamızın da genişletilmesi gerektiğine karar verdik. Ve bugün bu güzel ortamda hizmet vermenin mutluluğu içindeyiz. Ülke olarak olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Bu sürecin başladığı Mart ayından sonraki süreçte esnaf ve sanatkarımıza yaklaşık 20 milyon TL kredi verdik. Şu an itibariyle esnaf ve sanatkarımıza kullandırdığımız kredi miktarı 123 milyon lira. Başta yönetim kurulu üyelerimi olmak üzere, kredisini amacına uygun kullanıp geri ödemesini sağlayan ortaklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Atatürk'ün “Muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri zeka ve maharetleri birleştirmektir” sözünü hatırlatan Başkan Semih Özmeriç, ülkede kalkınmasında kooperatifleşmenin öneminden bahsederek Atatürk'ün bu sözünü de kooperatifin girişine yazdıklarını söyledi.

Kooperatifin yeni binasındaki ilk mesaisine Başkan Semih Özmeriç ile birlikte kooperatifin ve Aydın Şoförler Odası'nın yönetim Kurulu Üyeleri; Okan Yalçın, Atilla Akgün, Oktay Mantar, Hakan Anğı, Nahit Atan, Basri Yaman, Arif Özçiçekçi, Hüsamettin Bulut, İsmail Köker, , Şakir Şahbaz, Ümüt Eşin, Sabri Duru,ile kooperatif üyeleri Sabri Uslu, Mevlüt Akgün, Günaydın Işık, Cüneyt Menemencioğlu, Süleyman Sevinç, Kooperatif Müdürü Mustafa Dağlı, Muhasebe Müdürü Hakan Baklacı, Şoörler Odası Genel Sekreteri Ahmet Engin ve personel Mustafa Savaşeri katıldı.