Aydın'da narkotik ekipleri uyuşturucuya geçit vermedi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekipler İncirliova ilçesinde geceleri uyuşturucu sattığı tespit edilen F.A. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüphelinin gece saatlerinde bir şahsa uyuşturucu madde sattığını belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. F.A.'nın çalıştığı iş yerinde ve ikametinde yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 14 gram metamnfetamin ile 38 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.