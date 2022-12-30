Aydın'da narkotik ekipleri yeni yıl öncesi göz açtırmadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yeni yıl öncesi denetimlerini sıkılaştıran narkotik ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı. Yapılan operasyon sonucu 2 kişi tutuklandı, yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi denetimlerine aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, Efeler'in Şevketiye Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda K.U. ve E.Ş. isimli 2 şüpheli yakalandı. İkamette ve araçlarda yapılan aramada parça parça toplam 476 gram uyuşturucu madde, 1 adet dijital terazi, 1 adet tabanca, kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda poşet ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 305 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan K.U. ve E.Ş. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.