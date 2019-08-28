İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da nemle birlikte sıcak hava bunaltıyor

Aydın’da bir haftadan bu yana etkili olan nemli hava ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.

Aydın'da bir haftadan bu yana etkili olan nemli hava ve mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar vatandaşları olumsuz etkiliyor.


Aşırı sıcaklıklar ile birlikte kent merkezindeki termometreler 40 dereceye ulaşırken, nemle birlikte hissedilen sıcaklık arttı. Aydın'ın en işlek alanlarından olan Atatürk Kent Meydanı çevresinde, öğlen ve öğleden sonraki saatlerde vatandaşlar dışarıya çıkmayı tercih etmezken, dışarıda olan vatandaşlar ise ağaç altlarına ve gölgelere kendilerini attı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Aydın'da mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar devam edeceği bildirilirken, yetkililer vatandaşlara sıcak havalarda zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmaması uyarısında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.