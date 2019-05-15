Aydın'da Nisan ayında 1808 adet denetim gerçekleştirildi

Aydın'da Nisan ayı içerisinde gıda ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimleri kapsamında 1808 işletme denetimden geçti.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Nisan ayında gıda üretim yerlerine 263 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1545 adet olmak üzere toplam 1808 adet denetim gerçekleştirilmiştir. Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 35 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 23 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 333 bin 364 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Nisan ayı içerisinde 315 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 161 bin 570,82 kilogram kuru incir, 62 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 677 bin 745, 69 kilogram muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 377 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 839 bin 316,51 kilogram gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Nisan ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 23 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 13 adet, üretim yeri ile ilgili 2 adet olmak üzere toplam 38 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 38 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.