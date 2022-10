Aydın'da nitelikli elemanlar yetişecek

Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu çerçevesinde geliştirdiği proje ile ülke genelindeki gıda sektörüne nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırmayı amaçlayan Aydın Ticaret Odası (AYTO), AYMES-AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi'ni düzenlediği törenle hizmete açtı. Gıda sektörüne nitelikli ve belgeli iş gücü kazandırmak amacıyla hayata geçirilen proje hem Aydın'da hem ülke genelinde yetkin işçiler yetiştirecek.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen ve AYTO tarafından yürütülen AYMES-AYTO Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Projesi çalışmaları 2020 Kasım ayında başlarken 31 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Hayata geçirilen merkez ise gıda sektöründe dolum, ambalajlama ve paketleme operatörü, sebze ve meyve kurutma işlemi operatörü mesleklerinin standartlarını ve ulusal yeterliliklerini hazırlamak ve bitkisel yağ üretim operatörü, fırın ve unlu mamüller üretim operatörü, tadımcı ve zeytinyağı üretim operatörü olmak üzere ulusal yeterliliği bulunan 4 alanda Aydın'a ve ülke geneline hizmet sağlayacak.

AYTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, projenin Aydın başta olmak üzere ülke genelinde hizmet edeceğini ifade ederek “ Türkiye'de gıda paketlemenin olduğu hangi sektör varsa o sektörün bütün iş ve işlemleri AYTO AYMES tarafından gerçekleştirilecek” dedi.

“Projemiz ile Türkiye'de tekiz”

AYMES Projesi ile birlikte artık Türkiye'de tek olduklarını ve başka kimsenin benzer projeyi alamayacağını ifade eden AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken; “Avrupa Birliği Müktesebatı çerçevesinde artık ülkemizde de artık Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmayan işçilerimizi çalıştıramaz hale geleceğiz ve bu süreç içerisinde Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne sahip olan işçilerimizden kaynaklı da devletten teşvik alabileceğiz. Yani devlet teşviği alacak olan, sınava girecek olan işçi ile ilgili de masrafları karşılayacak. İşverenin ve işçinin cebinden para çıkmayacak. Devlet, Avrupa Birliği fonları ile bu süreci finanse edecek. Ardından bu Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almaya hak kazanmış ve bu eğitimi almış olan yetkin personel ile biz daha iyi üretim, daha iyi ambalajlama ve daha iyi ticaretin, ihracatın, para kazanmanın imkanlarına ulaşacağız. Bu proje ile ihracatta da avantaj sağlar hale geleceğiz. Özellikle Avrupa Birliği pazarında. Biz Aydın Ticaret Odası olarak çok yetkin ve kaliteli personellerine sahibiz. Çünkü bizim bu projemiz, yüzlerce proje içerisinde birinci seçildi, Avrupa Birliği'nde de birinci seçildi. Projeyi biraz öne alın gibi kavramların işlemediği bir yerde birinci oldu bizim projemiz. Yüzde yüz finanse edildi. Hiç odamızın cebinden para çıkmadı. Avrupa Birliği'nden on binlerce Euro buraya aktı ve 2 yıldır arkadaşlarımız çok yoğun çalışmalar sarf ettiler. Yaklaşık 4 ayrı meslek grubunun özellikle Aydınımızı ilgilendiren kısmı ile ilgili sektörlerde bu proje tamamlandı. Bu proje her şeyden önce Aydın'a hizmet edecek ama bununla yetinmeyip TR32 bölgesi ile başlayarak Türkiye'de gıda paketlemenin olduğu hangi sektör varsa o sektörün bütün iş ve işlemleri AYTO AYMES tarafından gerçekleştirilecek. Bugün bu projemizin kapanış toplantısını ve bu kurumun da on yıllarca Aydın'a ülkeye hizmet edeceği açılış toplantısını gerçekleştiriyoruz. Çünkü bu, projeyi tamamladınız, bu süreci doğru işlettiniz ve artık Avrupa Birliği olarak biz size vermiş olduğumuz fonu ve o finansmanın imzasını atıyoruz, bundan sonra süreci yönetebilirsiniz demek. Kurumsal olarak da biz Çalışma Bakanlığımızdan gerekli tüm belge ve izinleri aldık ve daha da güzeli bu aldıklarımız ile ilgili Mesleki Yeterlilik anlamında bir başkası şu anda bir şey alamıyor. Yani Türkiye'de biz tekiz ve Türkiye'de bu mesleklerde çalışacak olanların Mesleki Yeterliliklerinin standartlarını da biz yazdık. Bu vesile ile başından sonuna bu projeyi yazan hatta bu projeyi bulup bize sunan, bu kadar kısa sürede bizi kimseye mahcup etmeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aydınımıza, ülkemize ve odamıza hayırlı olsun” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, projenin sunumu ve teknik anlatımı ile devam ederken Başkan Ülken, proje ortakları ve katılımcılar ile birlikte AYMES'in sembolik açılış kurdelesini kesti.