Aydın'da nöbetçi noter ile ‘nöbetçi plakacı' uygulaması başladı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliğinin nöbetçi noterlik uygulaması ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da başladı. Türkiye Şoförler Federasyonu'nun genelgesi ile Aydın'da Şoförler ve Otomobilciler Odası yeni düzene hemen ayak uydurarak araç alım satımlarında işlemlerin aynı günde tamamıyla bitmesi için nöbetçi plakacı uygulaması başlattı. Hafta sonu Aydın Şoförler Odası'nda plaka basımı yapılmaya başlandı.

Nöbetçi noter uygulamasını tüm kesimler tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, bu uygulama ile birçok sıkıntının aşılacağını belirtti. Uygulamayı hem araç alan hem de araç satan açısından çok olumlu bulduğunu belirten Başkan Özmeriç, “Otomobil pazarları genellikle hafta sonu kuruluyor. Hafta sonu araç alan ya da satan kişiler resmi işlemlerini yaptırabilmek için mesainin olduğu bir güne izin almak zorunda kalıyordu. Bunun yanı sıra araç alım satımları genellikle hafta sonu olduğu için resmi işlem yapılamadığından itimada dayalı işlem yapılıyor bu da birçok mağduriyete neden olabiliyordu. Hatta bazı dolandırıcılık olayları da meydana geliyordu. Bu uygulama ile artık araç alım satımı yapan kişiler bir yandan aracı teslim alırken diğer yandan resmi işlemlerini tamamlamış olacak. Şoförler Odası olarak nöbetçi noter uygulamasına ayak uydurup cumartesi Pazar günleri nöbetçi plaka basım görevlisi tahsis etmeye başladık. Aydın'da nöbetçi noter ve nöbetçi plaka basım ekibi ile hafta sonu da tüm resmi işlemler anında yapılıyor. Uygulamadan hem alıcı hem satıcı herkes çok memnun” diyerek uygulamayı başlatan tüm yetkililere şoförler adına teşekkür etti.