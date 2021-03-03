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Aydın'da normalleşme toplantısı yapıldı

Aydın’da ’Covid-19 ve Normalleşme’ konulu toplantı yapıldı.

Aydın'da 'Covid-19 ve Normalleşme' konulu toplantı yapıldı.


Aydın Valiliği toplantı salonunda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında 'Covid-19 ve Normalleşme' konulu toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, kurum müdürleri ve oda başkanları katıldı. Toplantıda, Korona virüs salgınında son durum ve kontrollü normalleşme kapsamında açılan iş yerlerinin denetimi ile alınacak önlemler görüşüldü.

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