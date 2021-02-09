Aydın'da Ocak ayında 13 tüketici şikayeti değerlendirildi

Aydın'da Ocak ayı içerisinde Ticaret İl Müdürlüğü'nce 13 tüketici şikayeti değerlendirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ay içerisinde İl Müdürlüğümüze ulaşan tüketici şikayetlerinin sayısı 13 adettir. Bu şikâyetlerden 9'u ayıplı mal ve hizmetlerden (5'i Mobilya, birer adet Bilgisayar, Otomobil, Cam Balkon, Sağlık Hizmetleri, Şikayetleri), 1'i banka, 1 adet konaklama hizmetleri ve 2 adet paket tur satış sözleşmesi şikayetlerinden oluşmuştur. İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığınca ay içinde 13.01.2021 ve 22.01.2021 tarihlerinde olmak üzere iki toplantı yapılmıştır. Söz konusu toplantılarda 12'si tüketici lehine, 7'si tüketici aleyhine, 1'i karar düzeltme, 2'si görevsizlik ve 4'ü uzlaşma olmak üzere toplam 26 adet İl Hakem Heyeti kararı alınmıştır. Ayrıca İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı tarafından tüketici şikayetlerini incelemek üzere 4 bilirkişi görevlendirilmesi yapılmıştır. Ay içerisinde Bakanlığımızın Ticari iletişim ve Ticari Elektronik İletiler Takip Sistemi (TİSS) üzerinden İl Müdürlüğümüze ulaşan 102 adet ticari elektronik ileti şikâyeti yapılmıştır. Bu şikayetlerden, 63'ü gereği yapılmak üzere işleme alınmıştır. 5'i 6563 sayılı Kanun kapsamında olmadığından dolayı sistem üzerinden Bakanlığa gönderilmiştir. 34'ü eksik bilgi ve Kanun kapsamında olmadığından reddedilmiştir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında İlimiz Efeler, İncirliova, Germencik, Söke, Kuşadası ve Nazilli İlçelerinde; 33 işyerinde (5 fiyat etiketi, 28 HFA ve CİMER konularında ) 97 üründe (22 fiyat etiketi, 75 HFA-Haksız Fiyat Artışı ve CİMER Şikayeti konularında ) denetim yapılmıştır. 6563 sayılı Kanun kapsamında 3 firmaya toplam 11 bin 582 TL idari para cezası uygulanmıştır. 6502 sayılı Kanun kapsamında 1 işyerine aynı Kanunun 58/3 maddesine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle 2 bin 092 TL idari para cezası uygulanmıştır. 1 kooperatife 6102 sayılı TTK.nun 65/2.maddesine aykırılık nedeniyle; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 562/1-d maddesi uyarınca, 65/2'inci maddeye aykırı eylemden dolayı Kooperatife 9 bin 387 TL idari yaptırım uygulanması, eylemin birden çok kez işlendiği anlaşıldığından, Kanunun 562/14'ncü maddesi gereğince cezanın iki kat artırılarak toplam 28 bin 161 TL İdari Para Cezası uygulanmıştır” denildi.