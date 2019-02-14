Aydın'da Ocak ayında 1405 adet gıda denetimi yapıldı

Aydın'da Ocak ayı içerisinde 208 gıda üretim yeri ve 1197 gıda satış ve toplu tüketim yeri olmak üzere 1405 adet denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ocak ayı içerisinde, gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerleri denetimlerine yoğun şekilde devam edilmiştir.

İlimizde toplam, 1839 adet gıda üretim yeri, 12 bin 966 adet gıda satış ve toplu tüketim yeri bulunmakta olup, Ocak ayında gıda üretim yerlerine 208 adet, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde ise 1197 adet olmak üzere toplam, 1405 adet denetim gerçekleştirilmiştir.

Denetim İzleme Programı, şikayet, Yıllık Denetim Programı, zehirlenme vs.ye istinaden il genelinde toplam 30 adet numune alınmış, yapılan denetim ve alınan numuneler sonucu mevzuata uygun olmayan 16 adet gıda işletmesine 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ve Yem Kanunu gereği 125 bin 192 TL cezai işlem uygulanmıştır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce Ocak ayı içerisinde 298 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 1 milyon 922 bin 701,28 kg kuru incir, 35 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 511 bin 291,50 kg muhtelif gıda maddesi ihracatı olmak üzere toplam 333 adet Sağlık Sertifikası düzenlenerek 2 milyon 433 bin 992,78 kg gıda maddesi ihracatı gerçekleştirilmiştir. ALO Gıda 174 hattına, Ocak ayı içerisinde, gıda satış yeri ile ilgili 38 adet, toplu tüketim yeri ile ilgili 12 adet, üretim yeri ile ilgili 2 adet olmak üzere toplam 52 adet şikâyet gelmiştir. Şikayetlerle ilgili olarak 36 adet işletmeye ait denetim sonlandırılmıştır. Yapılan denetim ve alınan numunelere ait bilgiler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın GGBS (Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi)'ne kaydedilmektedir.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak, tüketicilerimizin güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmaları konusunda denetim ve kontrol faaliyetlerimiz, 190 kişilik Gıda Kontrolör ekibimiz tarafından 24 saat kesintisiz bir şekilde devam etmektedir” denildi.