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Aydın'da Oda Müziği esintileri

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Oda Müziği Konseri Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu’nda gerçekleşti.

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuarı tarafından düzenlenen Oda Müziği Konseri Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonu'nda gerçekleşti.


Şehrinaz Gündüz'ün katkılarıyla Anton Trofimov'un fagot, Aleksandr Mekaev'un piyano dinletisiyle gerçekleşen konsere, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.


Dinleyicilerin beğenisini kazanan konser, sanatçılara teşekkür belgesi verilmesi ile sona erdi.

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