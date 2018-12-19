Aydın'da Odaların Genel Sekreterlerine eğitim verildi

Aydın'ın en büyük sivil toplum örgütünün esnaf ve sanatkarlar olduğunu bu nedenle AYESOB'un ilin en büyük ailesi olduğunu belirten Başkan Çetindoğan, “Biz geniş bir aileyiz, ailemizin bireylerine ve topluma açılan kapımız da genel sekreterlerimizdir. Bu nedenle bilinçli ve kurallara uygun bir oda yönetiminin yanında güler yüzlü hizmet önceliğimiz olmalıdır” dedi.

Aydın Esnaf Odaları Birliği'ne ait düğün salonunda 2 oturum halinde gerçekleştirilen eğitim seminerinde genel sekreterlere konusunda uzman kişilerce eğitim verildi. Seminerin ilk oturumu nda Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Erkan Kral ‘Liderlik ve Yöneticilik' ile ilgili söyleşi yaptı. Oturumun 2. bölümünde ise konusunda uzman kişilerce TESK muamelat yönetmeliği, TESK kart ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine Geçiş ile ilgili sunum yapıldı. Sicil uygulamaları ve Nace kodlarıyla ilgili sunumun yanı sıra muhasebe muamelat yönetmeliği hakkında da bilgilendirilen genel sekreterlere etkili iletişim konusunda da çeşitli konular aktarıldı.

Seminer sonunda genel sekreterlere sertifika verildi.