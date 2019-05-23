Aydın'da OGM 180. Yıl Resim-Slogan Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Aydın'da, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) 180. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlene resim ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Orman Genel Müdürlüğünün 180. Kuruluş Yılı Etkinlikleri kapsamında Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Muğla ve Aydın illerinde düzenlenen Okullar Arası Resim ve Slogan Yarışmasında dereceye giren öğrenciler belli oldu. Aydın ilinde dereceye giren öğrencilere ödülleri Aydın Fidanlık Müdürlüğünde düzenlenen törenle verildi.

Aydın Fidanlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Aslan, BTİ Şube Müdürü Ümit Portakal, Aydın Orman İşletme Müdürü Yusuf Karartı ve İşletme Müdür Yardımcısı Muharrem Yıkılmaz katıldı. Törene ayrıca yarışmada dereceye giren öğrenciler, danışman öğretmenleri ve velileri de katıldı.

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, ödül töreninde yaptığı konuşmada, OGM 180. Yıl Resim ve Slogan Yarışmasına katılan tüm öğrencilere ve katılım için onları teşvik eden öğretmenlere teşekkür etti. Yarışmada her bir kategoride birinci olan resim ve sloganlar Ankara'da Orman Genel Müdürlüğü'müzde düzenlenecek olan Türkiye Geneli Resim ve Slogan yarışmasına girmeye hak kazandılar. Dereceye giren öğrencilere hediye çeki ve satranç takımı hediye edildi.

Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 180. Yılı kapsamında Aydın'da yapılan ilk ve ortaokullarda resim dalında, liseler arasında ise slogan yarışmasında dereceye giren öğrenciler şöyle oluştu;

Resim Yarışması

İrem Coşkun- Efeler ilçesi Hacı Celal Oto İlkokulunda

Derin Şahintürk-Kuşadası İlkokulu

Betül Uğurlu-Efeler Ticaret Odası İlkokulu

Slogan Yarışması

Halil Yiğit Günay-Aydın Sosyal Bilimler Lisesi

Adile İrem Emiray-Çine Madran Anadolu Lisesi

Ayşenur Demirer-Didim Lisesi