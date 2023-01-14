Aydın'da öğrenci velilerinden anlamlı fidan bağışı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Fitnat Nihat Azizler İlkokulu, öğrenci velilerinin destekleriyle fidan bağışı gerçekleştirildi.

Türkiye'deki yeşil dokunun genişlemesine katkı sağlamak, atmosferdeki sıcaklığın artması neticesinde küresel iklim değişikliğinin oluşturacağı olumsuzlukların, toprak erozyonunun önüne geçmek, sağlıklı ve mutlu bir geleceğe katkı sunmak amacıyla, Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Fitnat Nihat Azizler İlkokulu, Okul Aile Birliği ve öğrenci velilerinin katkılarıyla her bir çalışan adına beşer fidan bağışı gerçekleştirdi. Yapılan bağış ile ilgilii öğrenci velilerinin örnek davranışı takdir toplarken, Okul Müdürü Zafer Aras, nehirlerin kurumasını önlemek, temiz bir hava solumak için mevcut ormanların korunması ve seferberlik halinde fidan dikilmesi gerektiğine dikkat çekti.