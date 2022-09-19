İhlas Haber Ajansı

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Aydın'da öğrenci velilerine eğitim

Aydın’ın Efeler ilçesinde 27 öğrenci velisine uyuşturucu madde ve zararları konusunda eğitim verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 27 öğrenci velisine uyuşturucu madde ve zararları konusunda eğitim verildi.


Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce,” En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinde eğitimler devam ediyor. Kocagür Mahallesi'nde bulunan ortaokulda eğitim gören 27 öğrenci velisine uyuşturucu madde ve zararları konusunda bilinçlendirme seminer faaliyeti icra edildi. “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesinde öğrenci velilerimizi bilinçlendirme seminer faaliyetlerine devam edilecek.

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