Aydın'da öğrenciler 'Akif' filmini izledi

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Aydın'da öğrenciler Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün projesi kapsamında ‘Akif' filmini izledi. Forum Aydın'daki sinema salonlarında düzenlenen etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterirken filmi izleyen öğrenciler zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' filmini izlemek için Forum Aydın'da öğretmenleri ile birlikte toplanan öğrenciler yaklaşık bir asır önce yaşananları beyaz perdede izledi. Öğrenci velileri ve Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam hatip Ortaokulu Müdürü Hayrullah Tosun, başta Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'a teşekkür ettiler.

Gençlerin yakın tarihimizi bilmesinin geleceklerine yön vermesi ve bu toprakların nasıl vatan toprağı olduğunu daha iyi anlayabilmesi için bu tür etkinliklere de önem verdiklerini belirten Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Hayrullah Tosun, ”Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yansıtan, vatan ve bayrak sevgisinin benzersiz kahramanlığının göstergesi olan İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'un yaşadıklarının gençlere aktarılması için bu etkinliği gerçekleştirdik. Allah bu millete bir daha İstiklal marşı yazdırmayı nasip etmesin” diyerek genç neslin özellikle tarihimizi iyi bilmesi gerektiğini söyledi.

Senaryosu Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği Muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisi'nin katkısıyla oluşturulan ‘Akif' filmini başta Şeht Savcı Mehmet Selim Kiraz Ortaokulu öğrencileri olmak üzere Aydın'daki bir çok okul öğrencisi ücretsiz olarak Forum Aydın sinemalarında izledi.