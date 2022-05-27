Aydın'da öğrenciler “Glütensiz yemek Yarışması'nda” hünerlerini sergiledi

Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen ilk "Glütensiz Yemek Yarışması" ile Aydın, yıldız şeflerini buldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan, Çölyak hastalığına ve glütensiz beslenmeye dikkat çekmek için Aydın'daki mesleki ve teknik anadolu liselerinin yiyecek ve içecek hizmetleri alanında eğitimine devam eden öğrencilerin tamamen glütensiz reçeteye göre hazırladıkları pastaları ile yarıştı. Türkiye'nin öğrenciler tarafından gerçekleştirilen İlk "Glütensiz Yemek Yarışması" olma özelliğini taşıyan “Yıldız Şef Aydın Projesi Glütensiz Yemek Yarışması” Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Yarışmaya Bozdoğan, Didim, Efeler, Karacasu, Köşk, Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçelerinden ikişer öğrencili 8 takım olarak 16 öğrenci ve 8 koordinatör öğretmen katıldı. Aralarında Aydın İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli bir diyetisyen ile Aydın'da alanında uzman ve yetkin beş jüri üyesi karşısında kıyasıya yarışan ekipler arasında, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci, Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kinci, Köşk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu.

Projenin yarışma etabının tamamlanmasının ardından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Kadıköy Abdülhamid Han Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Restoranı ev sahipliğinde Glütensiz Yemek Yarışması'nın ödül töreni ve Aydın'da yaşayan Çölyaklı öğrencilerin ve ailelerinin ağırlandığı bir öğle yemeği programı düzenlendi. Program Vali Yardımcısı Mehmet Gödekmerdan, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr.Osman Açıkgöz ile Aydın Çölyak ve Glutensiz Beslenme Derneği Başkanı Nilgün Akçalı ve öğretmenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Törende 8 Meslek Lisesi'nden 16 öğrencinin büyük bir gayret ve titizlikle hazırladıkları glütensiz menülerden dereceye giren ekiplere para ödülü ile başarı sertifikası ve aynı zamanda yarışmaya katılan tüm öğrencilere de katılım sertifikası verildi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, yarışmaya katılan öğrencilerin hepsinin gelecek vaad eden birer “Yıldız Şef” olduğunu ifade ederek, velilerin çölyak hastalığı olan çocukları ve çevreleri ile yaşadıkları sorunlardan bir nebze uzaklaşabilmesini ve sosyal hayatlarında manevi olarak bir destek, adeta bir nefes olabilmek amacıyla yola çıkıldığını ifade etti.

Okumuş ayrıca başta projelerinin hayata geçirilmesinde her türlü desteği veren Vali Hüseyin Aksoy olmak üzere bu güzel çalışmada birlikte olma fırsatı bulduğu İl Sağlık Müdürü Dr.Osman Açıkgöz'e, Glütensiz Yemek Yarışması'nda emeği geçen ve katılım sağlayan tüm öğrencilere, danışman öğretmenlere, eğitim yöneticilerine, teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi.