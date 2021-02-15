Aydın'da öğrenciler, okullarına kavuştu

Aydın'da 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı'nın ikinci dönemi yüz yüze eğitimle başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime geçilirken, okullarda ikinci yarıyıl bugün yüz yüze eğitimle başladı. Salgın nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimde bugün ilk ders zili çaldı. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan okulların tamamı, köy okulları, tüm ilkokul ve ortaokullar ile tüm bağımsız anaokulu ve özel eğitim anaokullarında haftada 5 gün yüz yüze eğitimle öğrenciler okullarına kavuştu.

Kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflarda 89 okulda 2 bin 52, ilkokullarda 97 okulda 7 bin 289, ortaokullarda 91 okulda 7 bin 734 olmak üzere ilkokul ve ortaokulda toplam 17 bin 75 öğrenci yüz yüze eğitim ile okullarına kavuştu. Yine okul öncesi anasınıflarında 154 sınıfta 2 bin 298, okul öncesi okullarda resmi 44 okulda 3 bin 542, özel 28 okulda 981 olmak üzere okul öncesinde toplam 6 bin 821 öğrenci de okullarına kavuştu.

İkinci yarıyılda ilk ders zili çalarken Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da, yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencileri yalnız bırakmadı. İkinci dönemin ve yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencileri ziyaret eden Okumuş, bu kapsamda Çine Altınova İlkokulu, Çine Cumalı İlkokulu ve Çine Çaltı İlkokulu öğrencileri ile birlikte ilk ders zilini çaldı.

Uzun bir aradan sonra öğrencilerin okullarına kavuştuğuna dikkat çeken Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki uygulamaları yerinde tespit ettik. Okullarımızda şimdilik bir aksaklıkla karşılaşılmadı. Uzun bir aradan sonra şükür kavuşturana, darısı 1 Mart'a da nasip olur İnşallah” dedi.