Aydın'da öğrencilere su ürünleri eğitimi verildi

Aydın'da su ürünlerinin tüketiminin arttırılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen eğitimde çocuklara su ürünlerinin faydaları anlatıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın talimatları çerçevesinde yeni neslin balıkla buluşmasını sağlamak, Balık tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak, Sağlıklı beslenmede önemli rolü olan balığı çocuklarımıza sevdirmek, Su ürünleri tüketiminin artırılması, balık ve balık dışındaki Su Ürünlerinin tanıtılması, haftada en az iki gün balık tüketilmesine teşvik etmek, ülke ekonomisine ve üretime katkı sağlamak, " Ağaç Yaşken Eğilir “atasözümüze uygun olarak balığın faydalarını küçük yaşta çocuklarımıza öğreterek sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak için etkinlikler yürütülüyor. Yürütülen etkinliklerde, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün önderliğinde, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğümüz ve Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından organize edilen etkinliklerde Efeler İlçesi Cumhuriyet İlkokulunda 160 öğrenciye eğitim verildi. İlkokul 4.sınıf öğrencilerimize toplamda 6 sınıfa, Su Ürünleri ve Su Ürünlerinin faydaları anlatıldı, çocuklarımızın su ürünlerini tanımaları sağlandı. Su ürünlerinin beslenmede ne kadar önemli olduğu anlatılarak su ürünleri temalı magnetler dağıtıldı” denildi.