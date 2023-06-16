Aydın'da öğrencilere yaz tatilinde güvenli internet kullanımı anlatıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekipleri karne sevinci yaşayan öğrencilere yaz tatilinde güvenli internet kullanımı konularında bilgilendirme yaptı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Efeler ilçesi Gölhisar İlkokulu'na giden ekipler, hem öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu hem de güvenli internet kullanımı konularında eğitim verdi. Gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere yaz tatilinde güvenli internet kullanımı, suçtan korunma, kişisel güvenlik konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca çocuklara karne hediyesi olarak çeşitli hediyeler verildi.