Aydın'da öğrencilerin balık ekmek keyfi

Çocuklara balığı sevdirmek ve faydaları hakkında bilgilendirmek amacıyla Aydın'ın Efeler ilçesindeki Halide Hatun İlkokulu'nda eğitim gören 800 öğrenciye balık ekmek dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde yeni neslin balıkla buluşmasını sağlamak, balık tüketimi konusunda farkındalık oluşturmak, sağlıklı beslenmede önemli rolü olan balığı çocuklara sevdirmek için çalışmalar aralıksız sürüyor. Su ürünleri tüketiminin artırılması, balık ve balık dışındaki su ürünlerinin tanıtılması, haftada en az iki gün balık tüketilmesini teşvik etmek, ülke ekonomisine, üretime katkı sağlamak ve 'ağaç yaşken eğilir' ata sözüne uygun olarak balığın faydalarını küçük yaşta çocuklara öğreterek sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yürütülen etkinlikler çerçevesinde Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün önderliğinde etkinlikler düzenleniyor.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerin bu seferki adresi Halide Hatun İlkokulu oldu. Halide Hatun İlkokulu'nda 516 öğrenciye eğitim verilirken, sabahçı ve öğlenci olmak üzere; ilkokul 1.sınıf, 2.sınıf, 3.sınıf ve 4.sınıf öğrencilerine su ürünleri tüketiminin faydaları anlatılarak çocukların su ürünlerini tanımaları sağlandı. Ekinlik sonunda da okulda eğitim gören toplam 800 adet balık-ekmek ikramında bulundu.