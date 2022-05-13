Aydın'da öğrencilerin projelerinden oluşan Bilim Fuarı açıldı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki Ahmet Şerife Şanlı Ortaokulu'nda Bilim Fuarı açılırken, fuarda 25 proje sergilendi.

Öğrencilerin bireysel ilgileri doğrultusunda seçtikleri konuları inceleyerek hazırladıkları alt projelerle, bilimsel araştırma süreçlerini yaşayarak öğrendikleri bilim fuarlarından biri de Aydın Ahmet Şerife Şanlı Ortaokulu'nda açıldı. Etkinliklerin planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesi aşamalarında eleştirel düşünme, zaman yönetimi, problem çözme, yazılı ve sözlü sunum ile bilimsel araştırma becerilerini geliştirerek, sabırlı bir şekilde çalışmayı öğrenip, özgüvenlerini geliştirerek liderlik vasfı kazanmalarını hedeflendiği Bilim Fuarı'nın açılışına Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Bilim Fuarı çerçevesinde öğrenciler ve danışman öğretmenleri tarafından hazırlanan stantları gezerek inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş hazırlanan projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. İl Müdürü Okumuş, ziyaretin ardından etkinlikte emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul idaresini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

"25 proje sergilendi"

Ahmet Şerife Şanlı Ortaokulu Müdürü Özcan Kardeş de okullarında düzenlenen fuarda 25 projenin sergilendiğini belirterek, "Bilim Fuarında birbirinden kıymetli 25 projemiz misafirlerimizin beğenisine sunduk. Gurur dolu etkinliğimizde bizleri yalnız bırakmayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş'a Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Taha Al'a, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir'e, Koordinatörümüz Emrah Fırat'a, proje sorumlusu öğretmenlerime, öğrencilerime ve bizi yalnız bırakmayarak fuarımıza katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.