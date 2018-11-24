Aydın'da Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü Aydın'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen programda ilk olarak, Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi. Çelenk sunma töreninin ardından kutlamalara Aydın Kültür Merkezi'nde devam edildi. Konuşmaların ardından Murat Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Öğretmen Kimdir” isimli film gösterimi yapıldı. Programda 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yapılan resim ve müzik yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Aydın'da mesleğe yeni başlayan öğretmenler için yemin töreni düzenlenmesinin ardından, Murat Hale Küçükoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenler Korosu'nun şarkılarını seslendirmesi ile program sona erdi.

Mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına konuşan Melih Kaya, “Bu kutsal öğretmen ordusuna yeni katılmış biri olarak ülkesini seven öğrenciler yetiştireceğime söz veriyorum” dedi.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise, “Ülkemizin geleceğine yön veren bütün fedakar öğretmen arkadaşlarımızın 24 kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Ben bu meslek mensupları ile aynı davanın yolcusu olmaktan onur duyuyorum. Bizle bu mesleği yapmaya devam ediyoruz. Gücümüzü ve kudretimizi kendimizden almaktan başka gayemiz yok” diye konuştu.