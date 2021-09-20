Aydın'da öğretmenler hem eğlendi, hem de öğrendi

Aydın'da öğretmenler “Okullarda Demokrasinin Güçlenmesi Eğitimi”nde eğlenerek öğrenme fırsatı buldu.

Sadece 10 ilde uygulanan ve içinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de yer aldığı "Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi'nin hizmet içi eğitimleri başladı.

Açılışı Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından Efeler Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen projenin eğitimleri, Efeler Şehit Orkun Alp Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ( 18-19 ve 25-26 Eylül), Nazilli Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Lisesi ( 18-19 Eylül) ve Kuşadası Ada MTAL''da olmak üzere toplam 220 öğretmenin katılımıyla tamamlanmış olacak.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Konseyi ortaklığında yürütülen ve sadece 10 ilde uygulanan projenin içerisinde Aydın ilinin de yer almasının öneminin altını çizen İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, öğrencileri için ve demokrasi kültürünün okullarda güçlenmesi adına hafta sonunda aileleriyle beraber geçirecekleri vakitten feragat ederek gönüllü olarak “Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi” projesinin eğitimlerine katılan öğretmenlere katılım ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İl Müdürü Okumuş'un da katıldığı eğitim ve etkinliklerden öğretmenlerin öğrenirken keyifli aldıklarına dair renkli fotoğraflar karelere yansıdı.