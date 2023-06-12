Aydın'da öğretmenler hızlı okuyor

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un çabaları sonucunda Aydın il genelinde görev yapan 5 bin öğretmene hediye edilen, Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu Cahit Şimşek tarafından hazırlanan, yazılım ilk meyvelerini verdi.

Öğretmenlerin okuma becerilerine katkı sağlayacak, Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonu Cahit Şimşek tarafından hazırlanan yazılım, öğretmenlerin hızlı okuma, anlama ve odaklanmalarını sağlayan yapay zeka destekli, etkileşimli, çevrimiçi bir sistem olarak biliniyor. 5 bin öğretmene hediye edilen sistemde, öğretmenler kendilerine özel tanımlanan kullanıcı adları ve şifreleri ile bir yıl içerisinde istedikleri zaman diliminde internet sitesinden giriş yaparak kullandılar. Yapay zeka destekli yazılımından alınan sonuçlara göre sisteme giriş yapıp belirtilen adımları sırasıyla takip eden 729 öğretmenin okuma hızında 2,3 kat, dikkat ve odaklanmada yüzde 116, anlama oranında yüzde 124, tepki süresinde yüzde 123 artış olduğuna dikkat çekildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş alınan sonuçlardan son derece memnun olduğunu ifade ederek, “Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleri eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir yere sahiptir. Bunu ne kadar destekler ve yükseltirsek eğitim-öğretimin kalitesi o kadar yükselecektir” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, yazılımdan alınan sonuçları değerlendirerek, “Öğretmenlerimizin, Covid 19 sonrası dikkat eksikliğini gidermek ve okumaya odaklanmalarını sağlamak, okuma ile ilgili sorunlarını gidermek, eğitimi ve öğretimi keyifli ve eğlenceli hale getirmelerini sağlamaya yönelik olarak yaptıkları çalışmanın ilin eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesine önemli katkı sağlayacak olduğunu görmek mutluluk verici” diye ifade etti.

Yapay zeka destekli yazılımın kurucusu Cahit Şimşek “Aydın İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş'un büyük gayret ve çabaları sonucu Aydın'da görev yapan beş bin öğretmenimize hediye ettiğimiz yazılımdan alınan sonuçlar başta Aydın olmak üzere ülkenin geleceği için öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağladığını görmek mutluluk verici” diye konuştu.