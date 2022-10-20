Aydın'da öğretmenler Özel Yetenekliler Konferansı'nda buluştu

Bütünleştirici Eğitim ve Özel Yetenekliler Farkındalık Konferansı, öğretmenlerin katılımıyla Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi'nin yürütmekte olduğu BEFFDA (Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek) AB hibe projesi çerçevesinde eğitimcilere ve ailelere yönelik “Bütünleştirici Eğitim ve Özel Yetenekliler Farkındalık Konferansı” Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezinde düzenlendi.

Aydın İl Milli Eğitim ve Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği ile yürütülen BEFFDA projesi 2021 yılından beri faaliyetlerine devam etmektedir. Projede 252 öğretmenin katılımıyla eğitici eğitimi, 12 öğretmenin katılımıyla Finlandiya işbaşı gözlem ziyareti yapıldı. Söke ve Nazilli BİLSEM'in eş başvuran olduğu BEFFDA projesinde gerçekleştirilen konferansa farklı üniversitelerden özel yetenekliler alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı.

Adnan Menderes Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Bildiren “Özel Yeteneklilerin Tanılanması / Yeteneğin Keşfi”, Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Burak Karabey “Bilim ve Matematikte Özel Yeteneklilerin Özellikleri”, Gazi Üniversitesinden Doç. Dr. Mahmut Çitil “Özel Yetenekli Çocukların Desteklenmesi”, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşadan Dr. Öğr. Üyesi Ayça Köksal “Özel Yetenekli Çocukların Sosyal ve Duygusal Gelişimleri”, Uşak Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Şule Güçyeter “Özel Yetenekli Çocuklar için Eleştirel Düşünme” konularını içeren konuşmalarını gerçekleştirdi.

Aydın il genelinden öğretmen ve ailelerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta özel yeteneklilerin ilgi, ihtiyaç ve farklılıklarına uygun öğrenme ortamlarının oluşturulması konusunda katılımcıların farkındalıkları artırıldı. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yöneticilerin de eşlik ettiği konferansların sonunda soru-cevap bölümleri yer aldı. Eğitimcilerin ve ailelerin, özel yetenekliler ve eğitimleri konusunda merak ettikleri sorular öğretim üyeleri tarafından yanıtlandı. Özel yetenekli çocukların farklılıklarını fırsata dönüştürecek görüş, öneri ve dilekler paylaşıldı.