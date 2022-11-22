Aydın'da okul çevrelerinde sıkı denetim

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak il genelinde operasyon gerçekleştirdi. Saat 07.30-18.00 arasında 99 unsur ve 310 personelin katılımı ile 164 okul, okul çevreleri ile servis araçlarında gerçekleştirilen denetimde 4 bin 949 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 28 şahıs yakalandı. Ayrıca 357 araç kontrol edilirken, 4 araca toplam 3 bin 795 TL idari yaptırım uygulandı, 2 araç ise trafikten men edildi.