Aydın'da okul güvenliği koordinasyon toplantısı yapıldı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında 'okul güvenliği koordinasyon toplantısı' gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da 12 Eylül Pazartesi günü 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk ders zili çaldı. Aydın'da binlerce öğrenci sınıflarına kavuşmanın heyecanını yaşamasının ardından 20 Ocak Cuma günü 189 bin 827 öğrenci 2 haftalık yarıyıl tatili sürecine girdi. 20 Şubat Pazartesi ikinci yarıyıl için okullarına geri dönecek olan öğrenciler için önem arz eden okul güvenliği ve okul öğrenci servisleri konularında ilgili toplantılar yapılmaya başlandı.

Bu çerçevede Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında; ilçe kaymakamları, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, okul müdürleri, Okul Aile Birliği başkanlarının katılımıyla 'okul güvenliği koordinasyon toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda; okul güvenliği hakkında sunum yapılarak, koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi için yapılan faaliyetler görüşüldü. Alınması gereken tedbirlerle ilgili kararlar alınmasının ardından toplantı sona erdi.