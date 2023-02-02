Aydın'da okul servis araçları denetlendi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde okul servis araçlarına yönelik denetim faaliyetlerini sürdürüyor. 6 Şubat Pazartesi günü başlayacak olan 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönemi öncesinde jandarma ekipleri 32 trafik timi ve 84 personelin katılımıyla 'okul servis araçları denetimi' gerçekleştirildi. Denetimlerde 168 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Bu çerçevede 18 araç sürücüsüne veya sahibine cezai işlem uygulanırken, 9 araç da trafikten men edildi.