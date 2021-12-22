Aydın'da okul sporlarında voleybol heyecanı tamamlandı

Aydın'da 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyetleri kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Okullar Arası Voleybol Genç (A) Erkek-Kız Müsabakaları' tamamlandı.

9 Kasım - 20 Aralık 2021 tarihleri arasında Aydın'daki spor salonlarında yapılan müsabakalara erkeklerde 20 takım 240 sporcu, kızlarda ise 43 takım 516 sporcu olmak üzere toplamda 756 sporcu katıldı. Heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda turnuvayı tamamlayan ve kupa kaldırmaya hak kazanan okul takımlarına kupaları takdim edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Turnuvaya katılan sporcularımızı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her geçen yıl okul sporlarına olan ilgi daha da artıyor" dedi.

Gerçekleştirilen 'Okullar Arası Voleybol Genç (A) Erkek - Kız Müsabakaları'nda kızlar kategorisinde; Özel Oktaylar Bilim Okulları Anadolu Lisesi 1'nci, Özel Bil Anadolu Lisesi 2'nci, Söke Anadolu Lisesi 3'üncü, Didim Anadolu Lisesi 4'üncü, erkekler kategorisinde de; İncirliova Spor Lisesi 1'inci, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi 2'nci, Aydın Cumhuriyet Anadolu Lisesi 3'üncü ve Nazilli Lisesi 4'üncü oldu.