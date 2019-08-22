Aydın'da okullar 180 bin öğrenciyi bekliyor

2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala hazırlıklar hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, “Haziran ayında karnelerini alıp yaz tatiline giren öğrencilerimizi, şimdilerde yeni eğitim öğretim yılı heyecanı sardı. Eylül ayı için geri sayım başlamışken yeni okul dönemi için de okullarımızda devam eden hazırlıklarda sona gelindi. Okullarına, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşmak için heyecanla gün sayan öğrencilerimiz için okullarımızı temizlik, tamirat, tadilat, boya işleri ve bahçe düzenlemeleri ile yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyoruz” dedi.

Yeni öğretim yılı öncesi rakamsal olarak veriler paylaşan Okumuş, “2019-2020 eğitim öğretim yılı Aydın'daki resmi veya özel 838 okulda, 14 bin 465 öğretmen ve 180 bin 182 öğrenci ile 9 Eylül 2019'da başlayacak. Okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerine 5-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi verilecek. Bu sene ilk defa ara tatiller uygulanacak. Buna göre ilk ara tatil 18-22 Kasım tarihlerinde olacak. 1. dönem 17 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 tarihinde başlayacak. Öğrenciler 6-10 Nisan 2020 arasında ikinci ara tatile çıkacaklar. 2019-2020 eğitim öğretim yılı 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 07 Eylül 2020 Pazartesi günü başlayacak. Yine bu yıl ilk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarılmıştır” şeklinde konuştu.