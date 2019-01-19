Aydın'da okullar arası atıcılık şampiyonası yapıldı

Aydın Okul Sporları İl Temsilciliğinin faaliyet takviminde yer alan il şampiyonası 16 - 17 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Şampiyonaya il genelinden okul takımları ve sporcu öğrenciler katıldı. İki gün süren Okullar Arası Atıcılık Yıldızlar ve Gençler İl Şampiyonasına 56 sporcu katıldı. Sporcular hedefleri tam isabet vurmak için kıyasıya mücadele etti.

10 metre tüfek ve 10 metre tabanca kategorilerinde ferdi yarışan sporcuların dereceleri şu şekilde;

Genç Erkek Tüfek Ferdi;1'inci Muhammed Burak Taş, 2'nci Yunus Emre Kayaoğlu, 3'üncü Eren Emre Dülger ve Altan Aydın , Genç Kadınlar Tüfek Ferdi ; 1'inci Eda Kılınç, 2'nci Büşra Göl, 3'üncü İrem Yavuz ve Dilan Taş, Yıldız Erkekler Tüfek Ferdi ; 1'inci Mehmet Can Göl, 2'nci Mehmet Yiğit Aydın, 3'üncü Çağan Arca Baki, Yıldız Kadınlar Tüfek Ferdi ; 1'inci Eylül Sapancı, Genç Erkekler Tabanca Ferdi ; 1'inci Yağız Ercan, 2'nci Kadir Dinç ve 3'üncü Mustafa Uyar, Genç Kadınlar Tabanca Ferdi ; 1'inci Aslı Çaylak, Yıldız Erkekler Tabanca Ferdi ; 1'inci Yiğit Kaan Uçar ve 2'nci Selim Can Dülger oldu.

10 metre tüfek kategorisinde takım halinde yarışan okul takımlarının sıralaması şu şekilde;

Genç Erkekler Tüfek Takımı ; 1'inci Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2'nci Aydın Lisesi, 3'üncü Bahattin Gülten Çırpalı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi oldu. Genç Kadınlar Tüfek Takımı ; 1'inci Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve 2'nci Bozdoğan İsmet Sezgin Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi oldu. Yıldız Erkek Tüfek Takımı ; 1'inci Özel Aydın Rehber Ortaokulu oldu.Yıldız Kadınlar Tüfek Takımı ; 1'inci Özel Aydın Rehber Ortaokulu oldu. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şampiyona sonunda derece elde eden takımlara kupa, sporculara madalya ve başarı belgesi takdim edildi. Derece elde eden sporcular ve takımlar kontenjan durumuna göre Aydın'ı gruplarda temsil etme hakkı kazandı.