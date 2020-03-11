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Aydın'da okullar dezenfekte ediliyor

Türkiye’de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Aydın’da çocukların virüsten korunması amacıyla okullarda kapsamlı bir temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı.

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Aydın'da çocukların virüsten korunması amacıyla okullarda kapsamlı bir temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışması başlatıldı. Ekipler okullarda her yeri dezenfekte etti.


Dünya genelinde etkili olan salgın hastalık riskine karşı Türkiye'de okullarda da ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Aydın'da toplu taşıma araçları, halkın yoğun olarak bulunduğu ortak kullanım alanları ve okullar dezenfekte ediliyor. Özellikle öğrencilerin sık kullandığı ve bakterilerin yoğun olduğu bölgelerde çalışma gerçekleştiren ekipler, ilk olarak Efeler İlçe Merkezinde bulunan Cumhuriyet İlkokulunu baştan aşağıya dezenfekte etti. Özel hazırlanmış ekipler tarafından okulların depo, lavabo ve tuvaletleri başta olmak üzere sınıf ve koridorlar ilaçlandı. Tüm okullarda gerçekleştirilecek bu çalışma ile birlikte eğitim yuvalarının hijyen açısından güvenli olacağı belirtildi.


Bakteri ve virüs gibi mikroorganizmalara karşı etkili olan dezenfekte çalışmasının insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığı belirtilirken, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yanı sıra Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri sorumluluk sahalarındaki halkın toplu kullandığı alanları dezenfekte etmek için çalışmalar yürütüyor.

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