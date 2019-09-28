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Aydın'da okullar için 30 ton boya bağışı

AYDIN (İHA) – Aydın’da, hayırsever iki firma tarafından il genelindeki okul inşaatlarında kullanılmak üzere 30 ton boya bağışlandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'da, hayırsever iki firma tarafından il genelindeki okul inşaatlarında kullanılmak üzere 30 ton boya bağışlandı.


Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş İzmir Bölge Müdürlüğü Denizli Şefliği ile Limancı İnşaat şirketi tarafından Aydın'daki okullarda kullanılmak üzere 30 ton boya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yapılan bağış programına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, Betek Boya ve Kimya Sanayi Bölge Sorumlusu Yavuz Akdemir ve Limancı İnşaat yetkilisi Rahmi Demir katıldı.



Karşılıksız yardımlaşmanın katıksız bir Türk-İslam geleneği olduğunu söyleyen ve firmalar ile bu yardıma vesile olan Mustafa Savaş'a eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş, hayırsever firma yetkililerine plaket takdiminde bulundu.

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