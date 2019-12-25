Aydın'da okullarda şiddetin önlenmesi konuşuldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın “Okullarda Şiddetin Önlenmesi' konulu genelgesi gereği Aydın'da değerlendirme toplantısı yapıldı.

“Okullarda Şiddetin Önlenmesi” konulu 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı İl Yürütme Kurulu 1'inci dönem değerlendirme toplantısı Vali Yardımcısı Yücel Gemici başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda okullarda şiddetin önlemesi ile ilgili genelge gereği yapılan çalışmalar değerlendirildi. Bu kapsamda risk altındaki öğrencilerle ilgili yapılacak çalışmalar planlandı. Kurumlar arası işbirliğinin artırılması ile öğrencilerin sanatsal, sportif ve kültürel faaliyetlere daha çok katılımının sağlanmasının önemi üzerinde duruldu.

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sabri Acar, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Gönül Durulan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkin Turğut, Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice Aksu, Efeler Hacı Kadriye Arslan Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Tayfun Çağlayan katıldı.