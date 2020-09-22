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Aydın'da okulların açılması ile birlikte göreve başladılar

Ülke genelinde okula başlayan okul öncesi ve birinci sınıflar ile birlikte okullarda görevlendirilen 900 temizlik ve 286 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam bin 186 kişi mesaiye başladı.


Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aydın İl Müdürlüğü pandemi döneminde özel sektöre yönelik desteklerimizin yanında okula başlayan çocukları da unutmadı. Okul öncesi ve birinci sınıfların okullarda yüz yüze eğitimlerinin başlaması ile birlikte 900 temizlik ve 286 güvenlik görevlisi göreve başladı. İhtiyaç duyulan okullar için çocukların hijyenik ortamlarda eğitim alabilmeleri için temizlik, güvenliğini sağlayabilmek için de güvenlik görevlisi alımlarının yapıldığını belirten İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, "Göreve başlayan bin 186 kişinin 9 ay boyunca istihdamı sağlanacak. İŞKUR ilimizde göreve başlayan görevli personeller için toplamda 14 milyon 499 bin 374,61 TL bütçe ayırdı. Çocuklarımıza başarılı ve daha önemlisi sağlıklı bir eğitim öğretim yılı dilerim" dedi.

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