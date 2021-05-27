Aydın'da okuma yazma oranı yüzde 98 olarak gerçekleşti

Ülke genelinde 2020 yılı okuma yazma oranları açıklanırken, Aydın'da bu oran yüzde 98 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ulusal Eğitim İstatistiklerini açıkladı. Bu kapsamda 2020 yılında Aydın'da 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 98,38 olarak gerçekleşti. Bu değerle Aydın, okur-yazar oranının en yüksek olduğu 11. il olurken, Türkiye genelinde okur-yazar oranının en yüksek olduğu il yüzde 99,07 ile Antalya oldu. Antalya'yı yüzde 98,88 ile Çanakkale ve yüzde 98,81 ile Denizli takip etti. Okur-yazar oranının en düşük olduğu il ise yüzde 93,02 ile Mardin olurken, Mardin'i yüzde 93,42 ile Şanlıurfa ve yüzde 93,68 ile Siirt izledi. Türkiye genelinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde okuma yazma bilenlerin oranı ise yüzde 97,42 olarak gerçekleşti.

"Aydın'da erkeklerin oranı daha fazla oldu"

Okuma yazma bilenler cinsiyete göre incelendiğinde 6 yaş ve üzeri nüfus içinde yer alan kadınların yüzde 97,26'sının, erkeklerin ise yüzde 99,52'sinin okuma yazma bildiği görüldü. Türkiye genelinde ise bu oran kadınlar için yüzde 95,54 iken, erkekler için yüzde 99,29 olarak gerçekleşti.

"Aydın'da en çok ilkokul mezunu var"

Aydın ilinde 15 yaş ve üzeri nüfus bitirilen eğitim düzeyine göre incelendiğinde ise ilk sırayı yüzde 24,88 ve 223 bin 580 kişi ile ilkokul mezunları alırken, ilkokul mezunlarını yüzde 22,86 ve 205 bin 435 kişi ile lise ve dengi meslek okulu mezunları takip etmiştir. Ardından gelen ortaokul veya dengi meslek ortaokulu mezunlarının oranı yüzde 17,67 ve 158 bin 772 kişi, yüksekokul ve fakülte mezunlarının oranı yüzde 16,77 ve 150 bin 690 kişi, ilköğretim mezunlarının oranı yüzde 9,05 ve 81 bin 330 kişi yüksek lisans mezunlarının oranı yüzde 1,38 ve 12 bin 380 kişi doktora mezunlarının oranı yüzde 0,28 ve 2 bin 480 kişi olarak gerçekleşti.