Aydın'da ölmez ağaç konuşuldu

Aydın'da, önemli tarım ürünlerinden olan ve “ölmez ağaç” olarak bilinen zeytinin, tarihi masaya yatırıldı.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nin (EKODOSD) haftalık söyleşi programlarında bu hafta, Aydın'ın önemli tarım ürünlerinden olan ve “ölmez ağaç” olarak bilinen zeytin konuşuldu. Söyleşilerinin bu haftaki konuğu olan Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu, Kutsal Kitapların Ölmez Ağacı Zeytinin tarihçesini, antik dönemden günümüze zeytinin işlenmesini, mitolojik öyküsünü, yağ çıkarma şekillerini, zeytin türlerini, anıt zeytin ağaçlarını, dünyadaki zeytinyağı üretimi ve tüketimini anlattı. Zeytin, tarım ve agroeko turizmle ilgili bilgi verdi.

Zeytini ve zeytinyağını daha iyi tanıtmak ve pazarlamak için Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi, Zeytinyağı turizmine de önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Tarımda Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu, Kuşadası Davutlar yolu üzerinde bulunan zeytin ve zeytinyağı tarihi müzesinin de zeytini, zeytinyağını ve geçmiş uygarlıklardan günümüze zeytin işçiliğini anlatan çok önemli bir yer olduğunu ve zeytin turizminde de ana duraklardan biri olarak önemli işlevi bulunduğuna dikkat çekti.

80'li yıllar sonrasında zeytinliklerin kıyı turizmi uğruna feda edildiğini ve polifenol değeri yüksek olan Memecik zeytin ağaçların korunması gerektiğini belirten Şerifoğlu, Ege mutfağından zeytinyağlılarla ilgili örnekler vererek, sürdürülebilir turizm geliştirme ve kadın kooperatiflerinin öneminin altını çizdi.

Tarımda Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Çetin Aslan da, Memecik zeytinyağının Türkiye'de ve dünyada hak ettiği yere getirmek için gayret gösterdiklerini belirterek sadece iyi bir marka olmak değil aynı zamanda iyi bir rol model olarak kırsaldaki üreticiyi de kaliteli ve sağlıklı zeytinyağı üretmeleri için teşvik etmek istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Dr. Ayşe Günbey Şerifoğlu'na, ADÜ Kuşadası Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aziz Bostan tarafından EKODOSD'un teşekkür belgesi takdim edildi.