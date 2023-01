Aydın'da ölümlü kazalar artış gösterdi

Aydın'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen denetimlerde 138 bin 289 adet hız sınırı ihlali ilk sırayı alırken, 2022 yılında bir önceki yıla oranla 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 0,9 oranında artış gösterdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan istatistiklerde; ülkemiz genelinde her yıl trafik kazaları nedeniyle yaklaşık on bin vatandaşın hayatını kaybettiği, iki yüz binin üzerinde vatandaşın ise bu kazalarda yaralandığı, trafik kazalarının yaklaşık yüzde 90'ının sürücü hatalarından, yüzde 2-3'ünün ise yaya kökenli sebeplerden kaynaklandığı anlaşılıyor. Yine aynı istatistik verilere göre dünyada her yıl 1,5 milyona yakın insan trafik kazalarında hayatını kaybederken, dünyada ölüm nedenleri üzerinde yapılan sıralamada ise trafik kazaları 9'uncu sırada yer alıyor. Söz Konusu İnsan İse; Trafikte '1' Can Kaybının Bile Fazla Olduğu anlayışı ile hazırlanan 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi'nde; güvenli sistem yaklaşımı ile mevcut trafik güvenliği seviyesinin daha üst basamaklara çıkarılması, 2030 yılı hedefi olarak belirlenen trafik kazası sonucu ölümlerin ve ciddi yaralanmaların yüzde 50 azaltılması, 2050 yılında da hiçbir vatandaşın ölmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilebilmesi adına çalışmalar yapılıyor.

Araç sayısı arttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sonrası hiçbir kısıtlama olmadan geride bırakılan 2022 yılında ülke genelinde olduğu gibi turizm kenti olan Aydın'da da trafik yönünden yoğunluk yaşandı. İl genelinde 2022 yılında bir önceki yıla oranla 100 bin motorlu araca düşen ölümlü kaza sayısı yüzde 0,9 oranında artış gösterdi. 2022 yılsonu itibariyle il merkezinde 268 bin 598, il genelinde ise 528 bin 302 motorlu aracın kayıtlı olduğu tespit edilirken, 2021 yılına göre kayıtlı araç sayısında il merkezinde yüzde 16, il genelinde yüzde 3,8 oranında artış olduğu görüldü.

984 bin 430 araç denetlendi

Kent trafiğini düzenlemek ve trafikteki araç yoğunluğunun akıcı şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla il merkezi ve il genelindeki trafik birimleri çalışmalarını 24 saat esasına göre çeşitli noktalarda aralıksız olarak sürdürüyor. Bu denetimler çerçevesinde 2022 yılı içeresinde il genelinde 984 bin 430 araç trafik denetimine tabi tutulmuş ve kural ihlali gerçekleştirdiği tespit edilen 277 bin 223 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken; eksikliği tespit edilen 6 bin 165 araç trafikten men edilmiş, ayrıca alkol ve uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullandığı tespit edilen 4 bin 488 sürücünün de ehliyetine el konuldu.

En fazla 'hız sınırı' kuralı ihlal edildi

2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen denetim sonuçları ve tanzim edilen trafik idari para cezalarına göre il genelinde; 138 bin 389 ihlal ile belirtilen hız sınırlarına uymamak, 33 bin 577 ihlal ile araçlarda emniyet kemeri takmama, 19 bin 517 ihlal ile motosikletlerde koruyucu başlık kullanmama, 25 bin 819 ihlal ile park ve duraklama yasaklarına uymamak, 17 bin 322 ihlal ile de araç muayenesini yaptırmamak kuralı sıklıkla ihlal edildiği tespit edilen trafik kurallar olarak ortaya çıktı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Araç kullanırken, önce canımızı sonra malımızı teminat altına alarak, toplumun huzurunu ve trafiğin düzenini göz önünde bulundurarak, belirlenen kurallara riayet ettiğimiz ölçüde huzurlu bir toplum yapısına kavuşabileceğimizi göz önünde bulundurmalıyız. Unutmamalıyız ki uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanında bir bedeli vardır. Trafikte dikkatli ve duyarlı davranalım ki bu bedeli canımızla veya malımızla ödemeyelim" ifadeleri yer alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün trafik kültürü ve bilinci oluşturma adına denetim, eğitim, bilgilendirme faaliyetlerinin 2023 yılında da artarak devam edeceği belirtildi.