Aydın'da on binlerce kadın Edis'le coştu

Konser öncesi Aydınlılara seslenen Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Konseri izlemeye gelen Aydınlıları "Aydın'ın güzel insanları, Atatürk'ün gençliği hoş geldiniz" sözleriyle selamlayan Başkan Çerçioğlu "Bu meydanın adını Demokrasi, Gençlik ve Atatürk Kent Meydanı koydum. Demokrasinin beşiği Aydın, o büyük mücadelede, Kurtuluş Savaşı'nda kadınıyla- erkeğiyle cephede ve cephe gerisinde mücadele verdik. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun" dedi.

Gençlere "Gözlerinizdeki parıltıyı gördükçe mutlu oluyorum" sözleriyle seslenen Başkan Çerçioğlu "Böyle güzel bir Atatürk gençliğini yetiştirdiği için annelerinizi kutluyorum. Siz olduğunuz sürece Türkiye Cumhuriyetinin sırtı yere gelmez" dedi.

"Bir kadın belediye başkanı olarak Aydın'da yaşayan tüm kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık uyguladım" ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu birlik ve beraberlik mesajı vererek "Aydın'da yaşayan bütün vatandaşlarımıza eşit ve adil hizmet yaklaştım. Hiç kimseyi kutuplaştırmadım, kutuplaştırmayacağım. Önümüzdeki beş yılda da insana insan olduğu için değer vereceğim" diye konuştu.

Daha sonra sahneye çıkan Edis en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 1,5 saat sahnede kalan Edis on binlerce Aydınlıya keyifli bir akşam yaşattı.