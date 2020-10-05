Aydın'da orman yangını

Aydın'ın Germencik ilçesi Balatçık Mahallesi Darboğaz mevkinde orman yangını çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye birimleri hızlı bir şekilde yangına müdahale etti.

Yangına ilgili tüm birimleri ile müdahale eden Büyükşehir Belediyesi; İtfaiye Daire Başkanlığa bağlı ekipler ve ayrıca ASKİ, Park Bahçeler Daire Başkanlığı, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve Makina İkmal Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerince 3 arazöz, 6 tanker, 1 loder ve 25 personel ile yangını söndürme ve soğutma çalışmalarına katıldı.

Orman yangınlarına karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Özlem Çerçioğlu, "Aydın'ın ormanlarının yok olması canımızı yakıyor. Aydın'ın ciğerleri bu yangınlar ile yok oluyor. Her ağacın bizlerin nefes kaynağı olduğunu unutmamamız ve daha dikkatli olmamız gerekiyor" dedi.